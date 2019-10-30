Advance (Хорватия): для чего Россия привезла свои мощные системы С-400 в Сербию? Что это за послание, и кому оно адресовано?

Российские С-400 появились в сербской Батайнице, где проходят учения "Славянский щит — 2019", неслучайно. Своими залпами они помогут Белграду "поразмыслить о будущем", а все остальные к ним прислушаются. Их привезли в Сербию, чтобы заявить о российской внешней политике, ведь Россия хочет, чтобы ее услышали.

Анализ возвращения геополитического фронта на Балканы

Впервые Россия направила свои передовые зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" за рубеж для участия в военных учениях. И речь идет о Сербии. С-400, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" наземного и морского базирования были доставлены на военную авиабазу Батайница, что в 25 километрах от Белграда. Передовое российское оружие будет участвовать в военных учениях под названием "Славянский щит - 2019".

Это будут первые российско-сербские учения подобного уровня. Кроме того, С-400 впервые будет участвовать в подобных маневрах за пределами Российской Федерации.

Конечно, сами по себе учения уже являются ясным посланием о том, что Москва хочет поддержать традиционно дружественные отношения с Белградом в момент, когда Сербия движется в сторону интеграции с Западом (будь то европейским или евроатлантическим).

Согласно официальной позиции Белграда, Сербия хочет вступить в Европейский Союз, но не в НАТО. Кое-кто полагает, что Россия - против любого рода интеграции Сербии с Западом, о чем бы ни шла речь: о ЕС или о НАТО. Понятно, что членство Сербии в Европейском Союзе не так обеспокоило бы Москву, как ее вступление в Североатлантический альянс, ведь это совсем другой разговор. Поэтому Москва готова воспользоваться всем своим влиянием, чтобы не допустить подобного.

Кто-то, возможно, возразит, что вряд ли стоит ожидать, чтобы Сербия когда-нибудь вступила в НАТО, если учесть натовские бомбардировки Сербии в 1999 году, а также ту роль, которую НАТО сыграла в Косово. Пусть сейчас это действительно важно, особенно в период правления президента Александра Вучича, но нет никаких гарантий, что когда в Белграде сменится власть, подобные вещи по-прежнему будут значимы.

Чуть более десяти лет назад многие точно так же говорили про Черногорию, ссылаясь на сильное российское влияние в этой стране. Однако сегодня Черногория уже является полноправным членом НАТО.

Правда, Сербия еще в 2006 году объявила о своем военном нейтралитете. С 2015 года она участвует в программе НАТО "Партнерство во имя мира". Эта программа призвана наладить доверительные связи между НАТО и республиками бывшего СССР (и Восточного блока). Все постсоветские страны входят в эту программу, включая Россию, с 1994 года (за исключением Таджикистана, который вступил в программу в 2002 году). С тех пор уже три бывшие республики СССР стали членами НАТО, а именно: Литва, Латвия и Эстония.

Что касается Сербии, то лишила ли она себя тем, что провозгласила военный нейтралитет, всякой возможности вступить в Североатлантический альянс? Отнюдь. В Сербии уже давно сосуществуют и те, кто поддерживает НАТО, и те, кто выступает против него. Например, с 2001 года в Сербии работает неправительственная организация под названием "Атлантический совет Сербии" (Atlantic Council of Serbia). Два года назад председатель этой организации, пропагандирующей евроатлантическую интеграцию Сербии, Владимир Радулович, заявил, что, если будет принято такое решение, Сербия может стать членом НАТО в течение ближайших трех лет. Аргументируя в пользу вступления Сербии в НАТО, Радулович перечисляет все те же вещи, о которых речь шла, когда в НАТО вступала Хорватия. Кстати, в ней, несмотря на заявления, так и не провели референдум, чтобы народ сам заявил о желании вступить в этот военный альянс, возглавляемый Соединенными Штатами.

"Во-первых, существует пятая статья Североатлантического договора. Когда мы станем членом НАТО, нападение на нас будет считаться нападением на всех членов альянса. Мы стали бы членом самого сильного военного союза в мире. Во-вторых, членство ускорило бы процесс модернизации и совершенствования нашего оборонного сектора. Вступи мы в альянс, это резко повысило бы международный авторитет Сербии и, вероятно, вдвое сократило бы время, необходимое для нашего вступления в Европейский Союз", - утверждает Радулович.

Как я уже отмечал, почти такие же аргументы звучали, когда широко обсуждалось вступление в НАТО Хорватии (по-видимому, не отличались они и в других странах). Конечно, привести Хорватию в НАТО было намного легче, чем Сербию. И дело не только в пресловутых 90-х годах, но и в традиционно хороших отношениях между Белградом и Москвой.

Для России НАТО - это эквивалент врага номер один, и Белград очень разозлил бы Москву, если бы перешел в ряды этого альянса.

Но если бы подобный сценарий был невозможен, то вчера под Белградом не появились бы российские С-400. Москва прекрасно понимает, что в конце концов, несмотря на историю и союзничество, главную роль будет играть экономическая ситуация. И именно этим прежде всего аргументируют, когда предлагают странам бывшей СФРЮ и бывшего Восточного блока евроантлантическую интеграцию. Иными словами, если в один прекрасный день народ Сербии коллективно и единодушно решит, что это единственный путь к экономическому процветанию, он выберет ту власть, которая поведет его по этому пути.

Правда, сегодня сама евроатлантическая конструкция пребывает не в лучшем состоянии. Несколько дней назад чуть было не разгорелся конфликт между самым мощным членом НАТО и одним из самых сильных, то есть между Соединенными Штатами и Турцией. В то же время Европейский Союз вот-вот потеряет важного члена - Великобританию.

Таким образом, когда Хорватии предлагали евроатлантическую интеграцию, все аргументы звучали несколько иначе, хотя и тогда глубокий финансовый кризис вселял в общественность серьезный скепсис (отсюда - и выступления против членства в Европейском Союзе).

В вопросе членства в Европейском Союзе и НАТО Сербия глубоко расколота. Давайте обратимся к результатам опросов, проведенных в прошлом году с привлечением большого числа респондентов. Если бы проводился референдум о вступлении в ЕС, то 52% граждан Сербии проголосовали бы "за" вступление в Европейский Союз, и всего 24% были бы "против" (остальные затрудняются). Иными словами, Сербия без особых проблем вошла бы в ЕС, и, вероятно, в итоге результат был бы таким же, как и в Хорватии (66% граждан проголосовали на референдуме за вступление в Европейский Союз, хотя непосредственно перед референдумом развернулась кампания, запугивавшая людей, мол, "если вы проголосуете против, пенсий вам не видать").

Что касается вступления в НАТО, то 84% опрошенных граждан Сербии не хотят членства в альянсе.

Учитывая это, можно было бы сказать, что у России "нет причин для беспокойства". И тем не менее они существуют. Дело в том, что все крупные игроки (Россия, США, ЕС и все больше Китай) скептически относятся к Сербии и ее нейтралитету, возможно, еще и потому, что сама концепция нейтралитета (неприсоединения) воспринимается как нечто трудно достижимое и как своего рода пауза перед присоединением (мы больше не живем в мире "Тито - Насер - Неру").

Президент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич Источник изображения: © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Но даже в нейтральном качестве Сербия может быть более благосклонна к одной из сторон, и, разумеется, Россия хочет ею быть. Сербия уже сегодня является важным рынком для России, в особенности в том, что касается оборонного сектора. В последние годы Белград приобрел российские военные самолеты МиГ-29, военные вертолеты, БМП…

Также крепнет сотрудничество между спецслужбами Сербии и России. Глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил в интервью сербскому государственному телеканалу RTS, что Сербия и Россия участвуют в "сложных совместных операциях" для "защиты общих интересов".

Также Сербия (конечно, не единственная) зависит от российского газа, а мажоритарная доля в крупнейшей сербской нефтяной компании "Нафтна индустрија Србије" принадлежит российскому Газпрому.

Появление С-400 в Сербии, первая публичная демонстрация столь востребованной системы за рубежом, является символическим актом и жестом, которым Москва хотела выделить Белград, дать ему понять, что считает его своим чрезвычайно важным партнером в данном регионе.

Ближайшее будущее может стать очень благоприятным периодом для распространения российского геополитического влияния. Ведь если США действительно ограничат свое влияние в мире (посмотрим, чем закончится история в Сирии), то влияние России стремительно возрастет. Не только в Сербии, но и на территории Балкан вообще. Правда, в скором времени Россия может столкнуться там с еще одним соперником, гораздо более заинтересованным в Балканах, чем США. Речь идет о Турции (опять-таки развитие ситуации в Сирии позволит нам кое-что понять и на этот счет).

Конечно, Сербия вправе воспользоваться своим положением и текущей геополитической ситуацией в мире, прежде всего, в собственных интересах и постараться обратить их себе во благо. Тем не менее Сербия должна учитывать не только положительные, но и негативные возможные результаты. Кстати, одной из европейских стран, которая в недавнем прошлом попыталась, отказавшись от нейтралитета, переместить фокус с ЕС на Россию, была Украина, и все мы знаем, чем это закончилось.

В случае Сербии подобного не должно произойти, и понятно, что хотя российское влияние в Сербии велико, оно не сопоставимо с влиянием России на соседней Украине.

Согласится ли Россия с планами Белграда о вступлении Сербии в Европейский Союз? Официально, возможно, да, учитывая, что этой линии (опять-таки официально) уверенно придерживается нынешняя власть в Белграде. Однако за кулисами, что вполне вероятно, строятся какие-нибудь совершенно другие планы.

Еще в августе этого года Евросоюз предупредил Сербию, что если она хочет стать его членом, то должна отказаться от заключения договора о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), которым руководит Москва. Но Белград явно не беспокоят эти угрозы, так как сегодня Сербия, по сообщениям СМИ, все же подписала этот договор.

Подобное может свидетельствовать о большей ориентации Сербии на Восток или быть посланием Брюсселю, чтобы он видел, что произойдет, если он не поторопится и не даст зеленый свет Сербии на пути в ЕС (Франция, к примеру, весьма активно противится дальнейшему и скорейшему расширению Европейского Союза).

Если оценивать реально, то Россия никоим образом не сможет заменить Сербии европейский рынок, доступ к которому та получила бы после вступления в ЕС. Однако нельзя также забывать, что, говоря о "Востоке", мы подразумеваем не только Россию, но и Китай, а это вторая экономика мира, переживающая сегодня подъем. И сотрудничество между Россией и Китаем уже вышло на высокий уровень.

Пройдет еще некоторое время, прежде чем Сербия окончательно определится, а возможно, ей удастся этого избежать. Однако российские комплексы С-400 появились в Батайнице неслучайно. Своими громогласными залпами они помогут Белграду "поразмыслить о будущем", а все остальные к ним просто прислушаются. Эти комплексы привезли в Сербию, чтобы заявить о российской внешней политике, ведь в последние десять лет Россия на мировой арене добивается именно этого: чтобы ее услышали. И это ей удается, где бы она снова ни появилась, и, возможно, "снова" здесь ключевое слово.

Д. Марьянович (D. Marjanovi)