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30.10.2019
Военное обозрение

СМИ: Россия и Израиль обменялись взаимными уступками по поставкам вооружений третьим странам

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Россия и Израиль обменялись взаимными уступками по поставкам некоторых видам вооружений третьим странам. Как заявил в интервью "Известиям" советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн, Россия не стала поставлять вооружения Ирану, а Израиль - Украине.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Бульштейна, Россия и Израиль по предварительной взаимной договоренности не стали поставлять отдельные виды вооружений в те страны, с которыми у них в тот момент были напряженные отношения. Советник пояснил, что Израиль несколько раз отказывал Украине, в ответ на это Россия отказала в поставках оружия Ирану.

Израиль по крайней мере дважды - но я догадываюсь, что больше - позитивно воспринимал российскую чувствительность к поставке определённого рода вооружений в те страны, с которыми у РФ в тот или иной период были напряженные отношения. В том числе на Украину. Россия в ответ учитывала израильские просьбы и не выполняла поставки, например, определённых видов вооружения в страны, враждебные Израилю. Например, Ирану (...)

- заявил он, добавив, что точно не знает, в поставке каких вооружений Россия отказывала Ирану, так как эти просьбы были "в прошлом".

Ранее сообщалось, что в 2014 году Израиль заблокировал возможную сделку по поставке беспилотников компании Aeronautics Defense Systems Украине из-за опасения испортить отношения с Россией. Также сообщалось, что Россия ответила отказом на продажу зенитной ракетной системы С-400 Ирану из-за опасений роста напряженности на Ближнем Востоке.

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