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30.10.2019
ТАСС

Военные атташе из 55 стран осмотрели боевые корабли Тихоокеанского флота во Владивостоке

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Адмирал Трибуц
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".
Источник изображения: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин

Начальник штаба флота вице-адмирал Сергей Рекиш также провел для них брифинг, на котором рассказал о состоянии и перспективах развития российского флота на Тихом океане

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Около 100 военных дипломатов из 55 государств, прибывшие во вторник с двухдневным визитом во Владивосток, осмотрели боевые корабли и подводную лодку Тихоокеанского флота. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой флота.

"Военные атташе, представляющие 55 государств мира, которые сегодня в составе делегации прибыли во Владивосток с ознакомительной поездкой, посетили боевые корабли Приморской флотилии разнородных сил. <...> В частности, военные дипломаты побывали на большом противолодочном корабле "Адмирал Трибуц", корвете "Совершенный" и большой дизельной подводной лодке "Комсомольск-на-Амуре", где им показали корабельное оружие и познакомили с условиями службы российских моряков", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, начальник штаба флота вице-адмирал Сергей Рекиш провел для иностранных гостей брифинг, на котором рассказал о нынешнем состоянии и перспективах развития российского флота на Тихом океане. В среду военные дипломаты посетят полигон морской пехоты Горностай.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Трибуц
Проекты
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пр. 1155
ТОФ
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