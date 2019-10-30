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30.10.2019
Интерфакс-АВН

Россия по просьбе Израиля отказала Ирану в поставках ряда вооружений - советник израильского премьера

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Флаги России и Израиля
Флаги России и Израиля.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Россия не стала поставлять Ирану, а Израиль - Украине отдельные виды вооружений после взаимных договоренностей, утверждает советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн.

"Израиль по крайней мере дважды - но я догадываюсь, что больше - позитивно воспринимал российскую чувствительность к поставке определённого рода вооружений в те страны, с которыми у РФ в тот или иной период были напряженные отношения. В том числе на Украину", - сказал Бульштейн в интервью газете "Известия".

Он отметил, что и Россия пошла навстречу еврейскому государству, отказав Ирану в поставках определенных видов вооружения.

"Россия в ответ учитывала израильские просьбы и не выполняла поставки, например, определённых видов вооружения в страны, враждебные Израилю. Например, Ирану, который постоянно декларирует на самом высоком уровне, что их цель - стереть Израиль с лица земли", - отметил советник израильского премьера.

Он не уточнил, какие виды российского оружия не получил Иран, отметив, что эти просьбы были "в прошлом".

Как сообщал "Интерфакс", в 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем ПВО дальнего действия С-300. Это оборонительные системы, которые не подпадают под ограничения СБ ООН. Иран заплатил РФ за поставку С-300 около $1 млрд.

В марте 2018 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству (ныне сенатор) Владимир Кожин сообщил, что Россия построит в Иране сервисный центр для обслуживания С-300.

"Тот же Иран, куда мы поставили свою технику ПВО, сейчас делаем (там - ИФ) специальный сервисный центр", - сказал В.Кожин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

В августе 2017 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что у России нет новых контрактов с Ираном по ВТС.

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Страны
Израиль
Иран
Россия
Украина
Продукция
С-300
Компании
Оборонительные системы
ООН
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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