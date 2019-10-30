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30.10.2019
Известия.ru

Глава Boeing заявил о безопасности доработанных самолетов 737 MAX

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент и гендиректор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что после всех доработок 737 MAX будет одним из самых безопасных самолетов, сообщается на сайте компании.

Как следует из опубликованной речи Мюленбурга, компания Boeing внесла значительные улучшения в программное обеспечение управления полетами самолета 737 MAX.

"Мы выделили все необходимые ресурсы для того, чтобы усовершенствования 737 MAX были комплексными и тщательно протестированными. Когда 737 MAX вернется в эксплуатацию, это будет один из самых безопасных самолетов, летавших когда-либо", — отметил Мюленбург.

Отмечается, что Boeing посвятил более 100 тысяч часов разработке улучшений 737 MAX и провел более 814 испытаний с обновленным программным обеспечением.

29 октября 2018 года новейший авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение во время вылета из Джакарты. Через 13 минут самолет упал в море у Западной Явы. Погибли 189 человек.

В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing. Опубликованные в апреле последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии самолета подтвердили подозрения.

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Страны
Индонезия
Россия
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
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1 комментарий
№1
30.10.2019 12:10
Эх, полетаем!
Российская низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в ноябре этого года получит первый ремоторизованный самолет Boeing 737MAX-8, сообщил перевозчик. Таким образом, лоукостер может стать третьим в России эксплуатантом нового типа ВС после S7 Airlines и авиакомпании "ЮТэйр", которая начнет получать Boeing 737MAX весной.

http://www.ato.ru/content/pobeda-v-noyabre-poluchit-pervyy-boeing-737max-8
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Глава Boeing заявил о безопасности доработанных самолетов 737 MAX