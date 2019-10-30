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30.10.2019
ЦАМТО

На верфи Hyundai Heavy Industries состоялась церемония крещения танкера-заправщика для ВМС Новой Зеландии

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ЦАМТО, 29 октября. На предприятии южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries (HHI) в Ульсане 25 октября состоялась церемония крещения заказанного ВМС Новой Зеландии танкера-заправщика нового поколения (A11) "Аотеароа" (Aotearoa).

Как сообщила пресс-служба ВМС Новой Зеландии, в мероприятии принял участие командующий ВМС страны контр-адмирал Дэвид Проктор.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2014 года правительство Новой Зеландии уполномочило министра обороны выпустить запрос о предложениях на поставку нового танкера-заправщика ВМС Новой Зеландии. Hyundai Heavy Industries была выбрана победителем конкурса в декабре 2015 года. В 2016 году с компанией был подписан контракт стоимостью 493 млн. новоз. долл. (350 млн. долл. США).

(A11) "Аотеароа" предназначен для замены снятого с вооружения в декабре 2017 года танкера-заправщика "Индевор" (Endeavor), построенного Hyundai Heavy Industries и принятого на вооружение ВМС страны в апреле 1988 года.

Церемония закладки киля (A11) "Аотеароа" состоялась 13 августа 2018 года, спуск на воду прошел 24 апреля 2019 года. Поставка корабля заказчику запланирована на март 2020 года. В боевой состав флота его планируется ввести в апреле 2020 года, а оперативной готовности судно достигнет в мае 2021 года.

(A11) "Аотеароа" станет самым крупноразмерным судном в составе ВМС Новой Зеландии. Его длина составляет 173,2 м, ширина – 24,5 м, осадка – 8,5 м, водоизмещение – 26000 т. Корабль отличается "топорообразной" носовой частью (sea axe), которая повышает мореходные качества и позволяет экономить топливо. Судно оснащено комбинированной главной энергетической установкой типа CODLAD. Расчетная максимальная скорость составляет 16 узлов, дальность плавания – 6750 морских миль. На борту танкера смогут разместиться до 100 человек, включая основной экипаж из 64 человек, а также авиаподразделение (11 человек), геодезистов и ученых. Судно будет оснащено ангаром и летной площадкой для приема любого вертолета ВС Новой Зеландии, включая NH-90 и SH-2G "Супер Сиспрайт", а также двумя надувными шлюпками с жестким корпусом (RHIB).

Судно (A11) "Аотеароа" спроектировано с учетом возможности его применения в высоких широтах. Корпус и другие системы корабля будут усилены для выполнения задач во льдах Антарктиды в ходе снабжения станций МакМердо и Скотт.

Новый танкер расширит возможности ВМС Новой Зеландии по снабжению топливом, продовольствием, боеприпасами, запасными частями и пресной водой боевых кораблей в море, подразделений СВ на суше, а также участию в гуманитарных операциях в Тихоокеанском регионе, поддержке операций ООН и снабжению антарктических станций.

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Страны
Новая Зеландия
Южная Корея
Продукция
NH90
Компании
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Арктика
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