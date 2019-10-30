Военная академия РВСН заняла первое место среди вузов Минобороны России на выставке "Интерполитех-2019"

ЦАМТО, 29 октября. Подведены итоги XXIII Международной выставки "Интерполитех-2019", проведенной на территории главной выставочной площадки России – ВДНХ.

Экспозиция выставки специализируется на показе современных и перспективных технологий для силовых структур и ведомств, занимающихся обеспечением безопасности. В выставке приняли участие более 450 компаний из 17 стран.

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого заняла первое место среди вузов Минобороны России на "Интерполитех-2019". На стенде учебного заведения было представлено восемь научно-технических разработок. По итогам выставки академия награждена восемью золотыми медалями и дипломами к ним, медалями руководства выставки и Международной организации изобретателей и рационализаторов "За достижения в области создания инновационных проектов", а также дипломом от начальника Управления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации за комплекс научно-технических разработок.

Разработки сотрудников филиала Военной академии РВСН (г.Серпухов) были удостоены признания в четырех номинациях: "Экипировка" – за разработку инновационных технологий в области создания индивидуальных средств защиты человека от воздействия низких температур, "СКУД" – за внедрение российской разработки инновационных технологий в области автоматизации процесса регистрации температурно-влажностного режима в специальном сооружении, "Защита периметра" – за разработку инновационных технологий в области визуальной защиты информации для специальных объектов, "Средства обеспечения безопасности государства" – за разработку в классе энергетических установок на основе камеры пульсирующего горения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.