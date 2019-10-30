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30.10.2019
ИноСМИ

Akharin Khabar (Иран): даешь Турции вторую партию С-400!

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Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство.
Источник изображения: © Отдел информационного обеспечения Балтийского региона | Перейти в фотобанк

Турция, несмотря на систематические угрозы и "предупреждения" со стороны Вашингтона, продолжает переговоры с Москвой относительно дальнейших закупок комплексов российских С-400. В Рособоронэкспорте подтвердили, что Россия и Турция находятся в контакте по ряду вопросов,связанных осуществлением поставок.

По свидетельству генерального директора компании Рособоронэкспорт Александра Михеева, обе Россия и Турция вели переговоры относительно "финансовых гарантий" и "механизмов доставки" комплексов С-400 в Турцию. Но более подробных деталей переговоров он не сообщил.

По свидетельству же главы Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, на последних переговорах глав Турции и России в Сочи не рассматривались какие-либо варианты нового соглашения по поставке комплексов С-400, но в целом, по его словам, "данная проблема изучается обеими сторонами".

Турция явила собой первый пример приобретения страной-членом НАТО образцов российского вооружения. Напомним, что первую партию оборонных комплексов С-400 доставили из России в Турцию в июне текущего года. Это стало причиной отказа США в продолжении поставок Турции истребителей F-35. Предмет беспокойства США заключается в том, что если комплексы С-400 будут работать наряду с истребителями F-35, то первые получат некие "технические данные" о работе истребителей, которые не подлежат раскрытию.

При этом Реджеп Тайип Эрдоган, по завершении переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, заявил на пресс-конференции, что поставки уже закупленных комплексов в Турцию осуществляются в полном соответствии с достигнутыми договоренностями, однако ведется работа и по продолжению сотрудничества сторон в данной области.

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