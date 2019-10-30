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30.10.2019
ТАСС

Россия передала армии Таджикистана военную технику и вооружение на 320 млн рублей

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Переданные Россией в порядке военной помощи Киргизии модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М. Кант (Киргизия), 29.04.2019
Переданные Россией в порядке военной помощи Киргизии модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М. Кант (Киргизия), 29.04.2019.
Источник изображения: Министерство обороны России

Как сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, очередная партия включает радиолокационную станцию и модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М

ДУШАНБЕ, 29 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие безвозмездно передали армии Республики Таджикистан партию военной техники и вооружения, общая стоимость которой составляет около 320 млн рублей. Церемония состоялась в Душанбе по завершении совместных учений контингентов стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2019".

"Сегодня на аэродроме Гиссар представлена очередная партия военной техники, которая включает радиолокационную станцию, обеспечивающую обнаружение, сопровождение и контроль использования национального воздушного пространства, модернизированные до уровня современных в своем классе бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М. Это проверенная и надежная военная техника, способная выполнять широкий круг задач в условиях современного боя. Переданная продукция военного назначения увеличит боевой потенциал Вооруженных сил Республики Таджикистан и послужит сохранению мира и укреплению безопасности в регионе", - сказал командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин во время церемонии передачи техники.

Как пояснили в пресс-службе ЦВО, российской стороной передана очередная партия вооружения и военной техники на сумму около 320 млн рублей.

"Сегодня, в условиях нарастания угроз и расширения зоны нестабильности в приграничных с Афганистаном районах, военно-политическая ситуация на Центральноазиатском стратегическом направлении во многом определяется способностью вооруженных сил противостоять внешним военным угрозам. Одним из критериев, влияющих на боеспособность войск, является их техническая оснащенность. Для достижения победы на поле боя необходимы современные образцы вооружения и военной техники, которые по своим характеристикам обеспечат превосходство над противником. Российская Федерация рассматривает Таджикистан в качестве ключевого союзника в Центральноазиатском регионе, и в рамках программы модернизации национальных вооруженных сил оказывает содействие в укреплении его оборонного потенциала", - добавил Лапин.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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