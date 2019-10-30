Унесенные "Циклоном"

Бразильский президент констатировал авианемощь Украины

Прибывший в Токио на интронизацию императора Нарухито президент Украины Владимир Зеленский пообщался с бразильским коллегой Жаиром Болсонару, а после встречи заявил, что разговор касался главным образом желания Киева перезапустить проект "Алкантара". В нем украинские ракеты "Циклон-4" должны были использоваться для коммерческих запусков с бразильского космодрома, но южноамериканская страна вышла из проекта в 2015 году.

Болсонару оказался разговорчивее. Он сообщил, что Украина намерена приобрести у Бразилии военную технику, а именно самолеты. Речь идет о поставляемом во многие страны турбовинтовом Super Tucano производства Embraer, создававшемся как учебный самолет, но чаще используемом как легкий штурмовик, имеющий скорость чуть больше 500 километров в час. Для противопартизанских действий – отличный вариант.

Осталось выяснить, где на Украине скрываются партизаны. Или нынешнее правительство уже ожидает их появления?

Куда любопытнее, однако, второй пункт переговоров на высшем уровне. Ладно бы штурмовик, самолетов такого класса на Украине действительно никогда не делали, но разговор шел и о транспортнике Embraer KC-390. А эта машина – прямой конкурент украинскому Ан-178, контракты на производство которого Украина пытается безуспешно разместить в разных странах. По сути, даже просто изъявив желание купить такие самолеты, Владимир Зеленский дал понять – на фирме "Антонов" и на всем украинском авиастроении уже поставлен жирный крест.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 42 (805) за 29 октября 2019 года