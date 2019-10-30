КНДР призывает США отказаться от враждебной политики в отношении Пхеньяна для продвижения переговоров по денуклеаризации

Для первой встречи лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа был важен уже сам факт этой встречи. Фото Reuters.

Гонконг. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Чхве Рен Хэ призвал США отказаться от своей враждебной политики в отношении Пхеньяна, прежде чем начать переговоры о денуклеаризации, сообщает ЦТАК.

"В настоящее время ситуация на Корейском полуострове находится на критическом перекрестке (...) Прошел год с момента принятия 12 июня совместного заявления КНДР и США. Но отношения КНДР и США не улучшаются, и ситуация на Корейском полуострове все еще находится в порочном круге эскалации напряженности. Это объясняется тем, что США проводят свою анахроничную политику, враждебную КНДР, и ее продолжающимися политическими и военными провокациями", - цитирует агентство речь Чхве Рен Хэ на саммите Движения неприсоединения, состоявшемся в Азербайджане.

В своем выступлении он также раскритиковал Южную Корею за то, что страна полагается в трансграничных вопросах на зарубежные силы, и призвал ее взять на себя инициативу по улучшению межкорейских отношений.

"Отношения между Севером и Югом могут быть улучшены только тогда, когда южнокорейские власти откажутся от своей политики зависимости от чужаков, подрывающей общие выгоды корейского народа, и полностью выполнят свою ответственность перед корейским народом", - отметил Чхве Рен Хэ.