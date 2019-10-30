Военные отразили атаку более десяти беспилотников "противника" на учениях в Чечне

В учениях был применен новейший комплекс РЭБ "Силок"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Военные из подразделений радиоэлектронной борьбы во время учений при помощи новейшего комплекса "Силок" отразили атаку беспилотных летательных аппаратов условного противника в Чеченской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Чечне в рамках двустороннего батальонного тактического учения на полигоне Гвардеец отразили атаку около 15 ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника на командный пункт, применив новейший комплекс РЭБ "Силок", - говорится в сообщении.

В ходе учений после обезвреживания беспилотников расчеты многофункциональных комплексов "Леер" и "Борисоглебск" подавили работу электронных систем управления "противника", добавили в пресс-службе.