РФ, США, КНР И Пакистан призвали Кабул и талибов не позволить превратить Афганистан в базу международных террористов

Вашингтон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - РФ, США, КНР и Пакистан обращаются к афганскому правительству, движению "Талибан" (запрещено в РФ) и другим силам с призывом не допустить использования территории Афганистана международными террористами.

"(Стороны - ИФ) призвали афганцев, включая правительство и "Талибан", гарантировать, что международные террористы не воспользуются афганской землей, чтобы угрожать безопасности любой другой страны", - говорится в совместном заявлении четырех стран, обнародованных госдепом по итогам консультаций в Москве 24 - 25 октября.

В заявлении подчеркивается, что выработать мирное решение афганской проблемы можно лишь путем переговоров, поэтому с этой целью всем местным силам необходимо снизить уровень насилия.

В документе также содержится призыв к афганскому правительству и талибам отпустить значительное число заключенных для начала межафганских переговоров.