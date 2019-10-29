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29.10.2019
Интерфакс-АВН

Новосибирский авиазавод "Сухого" отправил в Казань первые мотоотсеки стратегического ракетоносца Ту-160М2

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Опытный образец самолета Ту-160М2 во время выкатки на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова, 16 ноября 2017 года
Опытный образец самолета Ту-160М2 во время выкатки на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова, 16 ноября 2017 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Искандер Асабаев

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Два первых мотоотсека для нового стратегического бомбардировщика Ту-160М2 отправил на Казанский авиационный завод (КАЗ) имени Горбунова Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, сообщила в понедельник пресс-служба компании "Сухой".

"Изготовление мотоотсеков для самого крупного в мире сверхзвукового самолёта проходило на НАЗ с января по октябрь. Впервые участвуя в создании таких крупногабаритных изделий, предприятие успешно освоило их производство", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

НАЗ - филиал ПАО "Компания "Сухой", КАЗ - филиал ПАО "Туполев".

В прошлом году Минобороны России подписало с ПАО "Туполев" контракт на производство новых бомбардировщиков Ту-160М2. НАЗ участвует в изготовлении для стратегического бомбардировщика мотоотсеков и ряда других деталей.

30 января текущего года стало известно, что Вооружённые силы России к 2023 году получат четыре новых стратегических бомбардировщика Ту-160М2.

Такие данные содержались в докладе руководства КАЗ министру обороны РФ Сергею Шойгу, посетившему это предприятие ПАО "Туполев".

Было отмечено, что Ту-160М2 - абсолютно новая машина с тактико-техническими характеристиками, равных которым в мире нет практически по всем показателям и в обозримой перспективе пока не предвидится.

В КАЗ уточнили, что первый самолёт, планер которого был сделан в советское время, уже летает, а к концу 2022 года заказчику будут сданы ещё три абсолютно новых Ту-160М2.

Как сообщалось, "Туполев" (входит в ОАК) ведёт работы по созданию опытных образцов Ту-160М2 - новейшей модификации стратегического ракетоносца Ту-160. Отмечалось, что внешне этот самолёт не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счёт расширения спектра вооружения. Сообщалось, в частности, что в результате модернизации стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160М2 смогут применять перспективные ракеты повышенной дальности. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полёта "стратегов" на 1 тыс км.

Как ожидается, серийное производство новых самолётов начнётся после 2021 года. В Минобороны РФ заявляли о планах заказать 50 таких машин. 25 января 2018 года был подписан госконтракт между Минобороны РФ и компанией "Туполев" на поставку первой партии Ту-160М2 - он предусматривает создание 10 самолётов стоимостью 15 млрд рублей каждый.

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Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
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Сухой ПАО
Туполев
Персоны
Шойгу Сергей
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