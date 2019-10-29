"Роскосмосу" поручено сокращать административные процедуры при сотрудничестве с организациями, реализующими гражданские технологические проекты

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации "Роскосмос" до 1 февраля 2020года представить предложения по сокращению административных процедур и барьеров при использовании гражданской продукции и сотрудничестве с организациями, реализующими гражданские технологические проекты.

Перечень поручений главы государства по итогам заседания набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ), встречи с лидерами техпроектов и компаний НТИ и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ" опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Путин также поручил Минпромторгу совместно с АО "Российский экспортный центр" предусмотреть меры по созданию российских лабораторий, обеспечивающих международную сертификацию высокотехнологичной продукции отечественных компаний с целью обеспечения ее экспорта, а также представить предложения по сокращению административных процедур и барьеров в сфере экспорта высокотехнологичной продукции отечественных компаний, включая избыточные требования в сфере лицензирования экспорта.