Войти
29.10.2019
Интерфакс-АВН

"Роскосмосу" поручено сокращать административные процедуры при сотрудничестве с организациями, реализующими гражданские технологические проекты

808
0
0
Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации "Роскосмос" до 1 февраля 2020года представить предложения по сокращению административных процедур и барьеров при использовании гражданской продукции и сотрудничестве с организациями, реализующими гражданские технологические проекты.

Перечень поручений главы государства по итогам заседания набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ), встречи с лидерами техпроектов и компаний НТИ и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ" опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Путин также поручил Минпромторгу совместно с АО "Российский экспортный центр" предусмотреть меры по созданию российских лабораторий, обеспечивающих международную сертификацию высокотехнологичной продукции отечественных компаний с целью обеспечения ее экспорта, а также представить предложения по сокращению административных процедур и барьеров в сфере экспорта высокотехнологичной продукции отечественных компаний, включая избыточные требования в сфере лицензирования экспорта.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
31.12.2014
"Мы не должны собирать самолеты из иностранных комплектующих"
29.01.2014
Судостроение: неэффективно и убыточно
23.08.2013
"Переносить задания гособоронзаказа из-за Минфина мы не можем"
23.08.2013
Чужой среди своих
04.07.2011
Ожидаемый и закономерный провал ГПВ-2020
12.08.2008
6 августа 2008 года состоялось заседание Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ С.Иванова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.10 23:49
  • 7
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 29.10 23:43
  • 15
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 29.10 20:23
  • 41
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 29.10 19:23
  • 4
Силовики оценили "сверхзвуковую" винтовку и бункер для МЧС
  • 29.10 19:18
  • 83
Машиностроение на грани исчезновения
  • 29.10 17:19
  • 9
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 29.10 17:02
  • 8
Сделка века – пара эскадрилий "сушек" может перебраться в Турцию
  • 29.10 16:42
  • 5
Опыт Афгана, Чечни и Сирии учтен при создании гантрака с "боевой рогаткой"
  • 29.10 16:11
  • 1
Евротанк – будущее его в тумане
  • 29.10 15:37
  • 1
Соединенные Штаты Америки намерены защищать месторождения нефти в Сирии и будут отвечать силой на любые попытки других сторон захватить их.
  • 29.10 15:32
  • 4
Американцы покупают "боевые кукурузники"
  • 29.10 14:34
  • 7
Секретный ЭПОС
  • 29.10 14:11
  • 1
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
  • 29.10 13:34
  • 1
Современные дальние бомбы на деревянные носители из 40-х. Стая таких дронов, а что это, если конкретнее чем ютуб или саудовский порт?
  • 29.10 13:33
  • 1
Российским саперам приходится буквально ходить по минам