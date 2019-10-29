Путин поручил сократить административные барьеры в ряде сфер

Президент России Владимир Путин поручил "Роскосмосу" представить предложения по сокращению административных барьеров при использовании гражданской продукции. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на перечень поручений главы государства.

Также российский лидер поручил Минпромторгу и Российскому экспортному центру (РЭЦ) до 1 марта 2020 года предусмотреть меры по созданию лабораторий для сертификации высокотехнологичной продукции компаний РФ для экспорта.

Срок выполнения этого поручения — 1 марта 2020 года. Ответственными назначены министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

Поручения российского лидера опубликованы на сайте Кремля по итогам встречи с лидерами технологических проектов и компаний НТИ (Национальной технологической инициативы) и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ"18 сентября.