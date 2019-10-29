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29.10.2019
Известия.ru

Путин поручил сократить административные барьеры в ряде сфер

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин поручил "Роскосмосу" представить предложения по сокращению административных барьеров при использовании гражданской продукции. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на перечень поручений главы государства.

Также российский лидер поручил Минпромторгу и Российскому экспортному центру (РЭЦ) до 1 марта 2020 года предусмотреть меры по созданию лабораторий для сертификации высокотехнологичной продукции компаний РФ для экспорта.

Срок выполнения этого поручения — 1 марта 2020 года. Ответственными назначены министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

Поручения российского лидера опубликованы на сайте Кремля по итогам встречи с лидерами технологических проектов и компаний НТИ (Национальной технологической инициативы) и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ"18 сентября.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Роскосмос
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
29.10.2019 09:06
Чиновников нужно сократить в разы, тогда и барьеры сами собой уйдут...
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