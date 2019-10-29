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29.10.2019
ЦАМТО

Истребитель Су-30СМ Морской авиации ЧФ провел тренировку с экипажем нового МРК "Ингушетия" в рамках ЗХИ

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Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/Минобороны РФ

ЦАМТО, 28 октября. Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Морской авиации Черноморского флота (ЧФ) провел тренировку с экипажем малого ракетного корабля (МРК) "Ингушетия" в рамках заводских ходовых испытаний (ЗХИ).

В ходе ЗХИ экипаж самолета совершил заход на боевой курс для проведения условного бомбометания по кораблю для проверки систем обнаружения воздушных целей.

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) малого ракетного корабля "Ингушетия" выполнили задачи по противодействию средствам воздушного нападения, обнаружив, взяв на сопровождение и отработав условное поражение воздушной цели.

Учение экипажа МРК "Ингушетия" с Су-30СМ проведено впервые и является составной частью плана проведения ЗХИ нового корабля.

Справочно:

Малый ракетный корабль "Ингушетия" – многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

МРК "Ингушетия" построен для Черноморского флота и является восьмым кораблем модернизированной серии "Буян-М". Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение МРК проекта "Буян-М" – охрана и защита экономической зоны государства, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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