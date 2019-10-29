Stratfor: Россия имеет военный успех в Сирии, но может увязнуть как в болоте

Частная разведывательная структура США Stratfor, которую нередко именуют "ЦРУ отставников", публикует материал, в котором выражает своего рода надежду на то, что в Сирии Россия "всё же увязнет как в болоте". Статью подготовил один из представителей Stratfor Омар Ламрани. Статья действительно в большей степени выдаёт желаемое США и г-ном Ламрани за действительное.

Источник изображения: topwar.ru

Начинает автор статьи с того, что за 4 года участия в сирийской кампании России удалось вбить клин между членами НАТО, получив стратегическое преимущество на сирийской территории. Этого удалось достичь малыми силами - в операции участвовали около 5 тысяч военных, многие из которых выступили в качестве военных советников САА, - констатирует автор. Дальше же Ламрани заявляет, что теперь "риски для России увеличиваются":

Это большая уязвимость перед атаками со стороны боевиков, а также перспектива получить побочный эффект от борьбы местных сил за власть.

В материале говорится о том, что Кремль смог подтвердить свой имидж крупного игрока на международной арене, превратить обозначившийся конфликт с Турцией в важную победу и углубление связей. Добавлено, что Москве удалось договориться не только с Турцией, но и с Ираном.

Из материала:

Контакты России, Ирана и Турции по Сирии сегодня не могут игнорировать даже такие крупные игроки в регионе как Саудовская Аравия, Израиль и Иордания.

Ламрани отмечает, что России удалось заставить США договариваться по Сирии в тот момент, когда "страны Запада пытались спросить с России за аннексию Крыма и агрессию против Украины".

Ламрани:

Пока в НАТО шли трения, русские испытывали в Сирии свои новейшие вооружения.

Заявлено об "эксперименте с частными военными компаниями".

Представитель Stratfor:

Но военный успех России в Сирии ставят её в эпицентр вражды. В частности, российские военные оказываются зажатыми в тиски между Ираном и Израилем. На самом деле, российские военнослужащие уже страдают от противостояниях Израиля и Ирана – пример: сбитый в 2018 году российский самолёт-разведчик.