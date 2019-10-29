Китай дополнительно выделит 84 млн. долл. в качестве помощи Вооруженным силам Камбоджи

ЦАМТО, 28 октября. Китай дополнительно выделит 600 млн. юаней (84 млн. долл.) в качестве помощи Вооруженным силам Камбоджи, сообщила газета Phnom Penh Post со ссылкой на министра национальной обороны Камбоджи Ти Банха.

Как заявлено, помощь будет направлена на модернизацию оборудования и совершенствование подготовки кадров ВС Камбоджи.

Министр возглавил делегацию ВС Камбоджи на седьмых Всемирных военных играх в Ухане в китайской провинции Хубэй. В ходе 5-дневного визита он обсудил вопросы региональной безопасности с министром национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Ти Банх также принял участие в 9-м Пекинском форуме по вопросам безопасности "Сяншань".

Выступая перед журналистами в международном аэропорту Пномпеня по возвращении из Китая, министр сообщил, что китайский грант, который будет использован для расширения военных возможностей страны, демонстрирует укрепление сотрудничества между Камбоджей и Китаем.

Ти Банх в интервью Phnom Penh Post заявил, что Китай продолжает оказывать Камбодже помощь в укреплении обороноспособности страны. Министерство национальной обороны использует предоставляемые Китаем средства для закупки современных вооружений, улучшения подготовки кадров и развития инфраструктуры.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Китай является основным поставщиком военной техники Камбодже. В условиях ограниченного финансирования оборонной сферы углубление сотрудничества с Пекином позволяет Камбодже оснащать Вооруженные силы страны более современной техникой. В свою очередь, Китай стремится использовать оборонное сотрудничество с соседними государствами для решения в свою пользу спорных вопросов на региональном уровне.