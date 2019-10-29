Четыре ударных вертолета Ми-24П поступили на вооружение Центрального военного округа

ЦАМТО, 28 октября. Четыре ударных вертолета Ми-24П поступили на вооружение бригады армейской авиации Центрального военного округа, дислоцированной в Свердловской области.

С поступлением четырех многоцелевые ударных вертолетов завершено формирование эскадрильи Ми-24П. В настоящее время экипажи винтовых машин приступили к выполнению учебно-тренировочных полетов на новых машинах. На поступивших ранее вертолетах летчики эскадрильи уже отработали учебно-боевые задачи в рамках масштабного учения "Центр-2019", где показали свой профессионализм.

Экипажи эскадрильи Ми-24П прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.