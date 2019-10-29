Эсминец "Джон Маккейн" вернулся в море через 2 года после столкновения с торговым судном

Американский эсминец USS John S. McCain (DDG-56) вернулся в море после завершения ремонта, который был вызван столкновением, произошедшим в 2017 году у берегов Сингапура. Об этом уведомил 7-й флот ВМС США.

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В настоящее время корабль покинул свой причал, расположенный в японском городе Йокосука, и направляется в "открытые" воды. На "Джоне Маккейне" ведутся работы с середины декабря 2017 года после аварии, случившейся 21 августа 2017 года. Сейчас идет первый этап ходовых испытаний, по итогам которых корабль вернется к активной службе в составе основных надводных сил 7-го флота США – 15-й эскадры эсминцев, развернутой в Японии.

В ходе морских испытаний корабль и его экипаж проведут серию демонстрационных тестов, чтобы оценить, соответствуют ли бортовые системы корабля техническим характеристикам, предъявляемым ВМС

- сказано в сообщении 7-го флота ВМС США.

Испытаниям подлежат системы навигации, контроля повреждений, механическое и электрическое оборудование, боевые средства, устройства связи и силовая установка. При этом, как указывается, по итогам ремонта корабль получил улучшенные возможности и большую ударную мощь.

Напомним, что летом 2017 года эсминец допустил столкновение с торговым судном в районе Малаккского пролива. Тогда 10 моряков боевого корабля ВМС США были объявлены пропавшими без вести. Через некоторое время в отставку подал командующий Седьмым флотом ВМС США Скотт Свифт.