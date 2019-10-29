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29.10.2019
Военно-промышленный курьер

Секретный беспилотник США успешно осваивает космос

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Источник изображения: vpk-news.ru

Завершилась секретная миссия космического беспилотника X-37B Orbital Test Vehicle на околоземной орбите в интересах ВВС США.

Как заявило американское командование, это был самый продолжительный на сегодняшний день полет, в ходе которого были успешно выполнены поставленные задачи.

Космоплан X-37B Orbital Test Vehicle завершил пятую по счету миссию в космосе, которая длилась 780 суток, и успешно приземлился на взлётно-посадочной полосе Kennedy Space Center в штате Флорида.

Предыдущий рекорд космоплана составил 718 дней. По сообщениям ВВС США, следующий, шестой запуск этого беспилотного космического аппарата запланирован в 2020 году.

Созданный корпорацией Boeing под эгидой NASA, является экспериментальным орбитальным беспилотным аппаратом, созданным для испытания технологий будущего. Программа засекречена. 

Беспилотник предназначен для функционирования на высотах 200-750 км, способен быстро менять орбиты, маневрировать. Предполагается возможность выполнять разведывательные задачи, доставлять небольшие грузы в космос.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
X-37
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
БПЛА
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