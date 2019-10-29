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29.10.2019
ЦАМТО

Выход США из Договора по открытому небу еще больше обострит отношения между Россией и странами НАТО

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Игорь Коротченко. Архивное фото
Игорь Коротченко. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 28 октября. Выход США из Договора по открытому небу еще больше обострит отношения между Россией и странами НАТО, сделает мир более опасным и конфликтным, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации президента США сообщила, что Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.

"Данное решение Трампа приведет к еще большему обострению отношений между Россией и блоком НАТО и не позволит реализовать комплекс мер по проверочным мероприятиям военной активности сторон. Это плохо во всех отношениях и негативно повлияет на международную военно-политическую стабильность", – сказал И.Коротченко.

По его словам, договор позволяет понимать намерения сторон, и направлен на транспарентность вопросов военного строительства.

"Если он прекратит свое действие, то это сделает мир более опасным и более конфликтным. Учитывая то, что не будет проверочных мероприятий, интерпретация планов сторон не будет понятна, то есть повысится риск военной конфронтации и угрозы возникновения третьей мировой войны", – подчеркнул И.Коротченко.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

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