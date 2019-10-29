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29.10.2019
Известия.ru

Появилось видео уничтожения "Панцирем-С" цели на учениях в Сербии

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Подразделения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" ВКС России выполнили боевые стрельбы и совершили 170-километровый марш на военном полигоне в Сербии во время совместного российско-сербского учения "Славянский щит – 2019".


В ходе выполнения боевых стрельб "Панцирь-С" уничтожил две наземные и две воздушные цели, имитирующие боевую технику условного противника.

Российско-сербское учение по противовоздушной обороне "Славянский щит" проводится впервые. На маневрах отрабатываются вопросы взаимодействия подразделений ПВО ВКС России и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии.

Ранее в октябре в Сербию были переброшены "Панцирь-С" и ЗРК С-400 "Триумф" для участия во втором этапе учений по ПВО "Славянский щит – 2019".

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
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