Посол РФ в США рассказал об ответе Москвы на размещение РСМД в Европе

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что появление ракет средней и малой дальности в Европе является главной опасностью распада Договора о РСМД.

По его словам в передаче "Большая игра" на Первом канале, в ситуации развертывания таких вооружений в Европе Москва будет вынуждена принять дополнительные меры.

"Мы по сути дела можем вернуться к ситуации до заключения этого известного договора в конце 1980-х, — цитирует Антонова ТАСС. — Вот почему сегодня столь важен мораторий".

Дипломат добавил, что Договор о РСМД "касается в первую очередь безопасности союзников США и самих США".

Официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер ранее заявил, что США не принимали решений о развертывании ракет средней дальности и не обращались к другим странам по данному поводу.

При этом 22 октября сообщалось, что Вашингтон начал консультации с японской стороной о размещении РСМД.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.

ДРСМД утратил силу 2 августа 2019 года по инициативе США. В ответ Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.

В конце сентября президент России Владимир Путин призвал поддержать усилия России и выступить в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования.