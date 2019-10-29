Войти
29.10.2019
Интерфакс-АВН

Россия согласно Договору по открытому небу выполнит наблюдательный полет над Латвией, а Швеция, Дания и Норвегия - над РФ

620
0
0
Ту-154М ЛК-1
Ту-154М ЛК-1.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Dmitry Terekhov

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Российские военные наблюдатели в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН) с 28 октября по 1 ноября совершат инспекционный полет над территорией Латвии, в то же время совместная миссия Швеции, Дании и Норвегии выполнит полет над Россией, сообщает в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Латвии", - говорится в публикации со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Наблюдательный полет будет выполняться в период с 28 октября по 1 ноября с аэродрома открытого неба Рига. Его максимальная дальность составит 800 км, сообщил изданию Рыжков.

Ан-30Б выполнит полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а латвийские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных ДОН, уточняется в статье.

Кроме того, как отмечает газета, с 28 октября по 1 ноября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Швеции, Дании и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка.

"В ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения проконтролируют строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применение предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - пишет "Красная звезда".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Латвия
Норвегия
Россия
Швеция
Продукция
Saab 340
Ан-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
29.10.2019
Военные Швеции, Дании и Норвегии выполнят наблюдательный полет над Россией
27.08.2019
Россия согласно Договору по открытому небу выполнит наблюдательный полет над Францией, а совместная миссия Норвегии, Канады и США - над РФ
02.11.2018
Удар трезубцем. Почему учения НАТО в Норвегии могут дорого обойтись Европе
16.06.2017
Ту-160 вмешались в учения НАТО
21.04.2014
Арктика – зона конфронтации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.10 23:49
  • 7
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 29.10 23:43
  • 15
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 29.10 20:23
  • 41
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 29.10 19:23
  • 4
Силовики оценили "сверхзвуковую" винтовку и бункер для МЧС
  • 29.10 19:18
  • 83
Машиностроение на грани исчезновения
  • 29.10 17:19
  • 9
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 29.10 17:02
  • 8
Сделка века – пара эскадрилий "сушек" может перебраться в Турцию
  • 29.10 16:42
  • 5
Опыт Афгана, Чечни и Сирии учтен при создании гантрака с "боевой рогаткой"
  • 29.10 16:11
  • 1
Евротанк – будущее его в тумане
  • 29.10 15:37
  • 1
Соединенные Штаты Америки намерены защищать месторождения нефти в Сирии и будут отвечать силой на любые попытки других сторон захватить их.
  • 29.10 15:32
  • 4
Американцы покупают "боевые кукурузники"
  • 29.10 14:34
  • 7
Секретный ЭПОС
  • 29.10 14:11
  • 1
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
  • 29.10 13:34
  • 1
Современные дальние бомбы на деревянные носители из 40-х. Стая таких дронов, а что это, если конкретнее чем ютуб или саудовский порт?
  • 29.10 13:33
  • 1
Российским саперам приходится буквально ходить по минам