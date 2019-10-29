Россия согласно Договору по открытому небу выполнит наблюдательный полет над Латвией, а Швеция, Дания и Норвегия - над РФ

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Российские военные наблюдатели в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН) с 28 октября по 1 ноября совершат инспекционный полет над территорией Латвии, в то же время совместная миссия Швеции, Дании и Норвегии выполнит полет над Россией, сообщает в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Латвии", - говорится в публикации со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Наблюдательный полет будет выполняться в период с 28 октября по 1 ноября с аэродрома открытого неба Рига. Его максимальная дальность составит 800 км, сообщил изданию Рыжков.

Ан-30Б выполнит полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а латвийские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных ДОН, уточняется в статье.

Кроме того, как отмечает газета, с 28 октября по 1 ноября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Швеции, Дании и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка.

"В ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения проконтролируют строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применение предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - пишет "Красная звезда".