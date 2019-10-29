Американский MIM-104 Patriot захотели усилить российским "Панцирь-С1"

Рядом с комплексом противоракетной обороны (ПРО), подобным американскому MIM-104 Patriot, "должны быть такие небольшие, но универсальные системы", как российский "Панцирь-С1", полагает обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

"Они способны пресечь полет любых дронов — что совсем маленьких, что побольше. Так, кстати, действуют наши системы на сирийской военной базе Хмеймим", — пишет автор. По его словам, российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 Триумф также должна дополняться ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) "Панцирь-С1".

В сентябре бывший руководитель Организации ПРО Израиля Узи Рубин для борьбы с низколетящими ракетами и беспилотниками порекомендовал использовать "Панцирь-С1".

В ноябре 2018 года главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала "Военные журналисты" в Telegram, в которой говорится о бесполезности "Панцирь-С1" в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.