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29.10.2019
Lenta.ru

Американский MIM-104 Patriot захотели усилить российским "Панцирь-С1"

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Источник изображения: Фото: Qrmoo3 / Wikimedia

Рядом с комплексом противоракетной обороны (ПРО), подобным американскому MIM-104 Patriot, "должны быть такие небольшие, но универсальные системы", как российский "Панцирь-С1", полагает обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

"Они способны пресечь полет любых дронов — что совсем маленьких, что побольше. Так, кстати, действуют наши системы на сирийской военной базе Хмеймим", — пишет автор. По его словам, российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 Триумф также должна дополняться ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) "Панцирь-С1".

В сентябре бывший руководитель Организации ПРО Израиля Узи Рубин для борьбы с низколетящими ракетами и беспилотниками порекомендовал использовать "Панцирь-С1".

В ноябре 2018 года главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала "Военные журналисты" в Telegram, в которой говорится о бесполезности "Панцирь-С1" в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.

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Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
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