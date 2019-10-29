Войти
29.10.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагон намерен взять на учет каждую скрепку в ВСУ

781
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Распределение и расход горюче-смазочных материалов (ГСМ) в украинской армии отныне будут контролировать американцы.

По сообщению украинского портала "АрміяInform", новая система поможет куратором из США эффективно контролировать расходы по топливу с дистанции.

Источник сообщает, что Украина получит при поддержке правительства США современную логистическую информационную систему LIS по электронному учету ГСМ.

"Система LIS обеспечит ведение учета в электронном виде и выполнение каких-либо операций по движению топлива в режиме онлайн и, соответственно, видеть этот процесс и наличный остаток вживую", - отмечает начальник Центрального управления обеспечения тыла ВСУ полковник Руслан Кубаль.

С помощью новой системы, Вашингтон сможет контролировать реальную ситуацию, наблюдая за наличием и вооружением войсковой техники в украинских вооруженных формированиях, отмечает Eadaily, ссылаясь на "АрміяInform".

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
ИТ
Похожие новости
04.03.2019
Генштаб России рассказал об американском "Троянском коне"
31.01.2018
Русская смерть
19.10.2016
"Поляки предали французов не моргнув глазом"
04.09.2014
США назвали интересные для инвестиций отрасли в Украине
05.08.2014
Жизнь и смерть танка
04.03.2013
Деликатность Запада в вопросах сокращения вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.10 23:49
  • 7
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 29.10 23:43
  • 15
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 29.10 20:23
  • 41
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 29.10 19:23
  • 4
Силовики оценили "сверхзвуковую" винтовку и бункер для МЧС
  • 29.10 19:18
  • 83
Машиностроение на грани исчезновения
  • 29.10 17:19
  • 9
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 29.10 17:02
  • 8
Сделка века – пара эскадрилий "сушек" может перебраться в Турцию
  • 29.10 16:42
  • 5
Опыт Афгана, Чечни и Сирии учтен при создании гантрака с "боевой рогаткой"
  • 29.10 16:11
  • 1
Евротанк – будущее его в тумане
  • 29.10 15:37
  • 1
Соединенные Штаты Америки намерены защищать месторождения нефти в Сирии и будут отвечать силой на любые попытки других сторон захватить их.
  • 29.10 15:32
  • 4
Американцы покупают "боевые кукурузники"
  • 29.10 14:34
  • 7
Секретный ЭПОС
  • 29.10 14:11
  • 1
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
  • 29.10 13:34
  • 1
Современные дальние бомбы на деревянные носители из 40-х. Стая таких дронов, а что это, если конкретнее чем ютуб или саудовский порт?
  • 29.10 13:33
  • 1
Российским саперам приходится буквально ходить по минам