Пентагон намерен взять на учет каждую скрепку в ВСУ

Распределение и расход горюче-смазочных материалов (ГСМ) в украинской армии отныне будут контролировать американцы.

По сообщению украинского портала "АрміяInform", новая система поможет куратором из США эффективно контролировать расходы по топливу с дистанции.

Источник сообщает, что Украина получит при поддержке правительства США современную логистическую информационную систему LIS по электронному учету ГСМ.

"Система LIS обеспечит ведение учета в электронном виде и выполнение каких-либо операций по движению топлива в режиме онлайн и, соответственно, видеть этот процесс и наличный остаток вживую", - отмечает начальник Центрального управления обеспечения тыла ВСУ полковник Руслан Кубаль.

С помощью новой системы, Вашингтон сможет контролировать реальную ситуацию, наблюдая за наличием и вооружением войсковой техники в украинских вооруженных формированиях, отмечает Eadaily, ссылаясь на "АрміяInform".