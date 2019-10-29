США рассказали о выведенных на орбиту секретных спутниках

ВВС США запустили несколько ранее неизвестных малых спутников с борта секретного американского мини-шаттла X-37B.

Корабль два года проводил в космосе военные эксперименты и возвратился на Землю в воскресенье, 27 октября. Челнок приземлился в Космическом центре имени Кеннеди (мыс Канаверал, штат Флорида) после рекордных 780 суток на орбите.

В сообщении ВВС говорится, что X-37B "завершил самый длительный полет и успешно выполнил все задачи миссии". Как пишет "РИА Новости", в каталоге спутников, доступном на специализированном сайте ВВС США space-track.org, данные о спутниках отсутствуют.

Также информация об их существовании не внесена в каталог космических аппаратов на сайте управления ООН по вопросам космического пространства UNOOSA. Страны должны предоставлять туда информацию о спутниках на обязательной основе.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее предположил, что такие объекты, как X-37B, можно использовать в качестве носителя оружия. Программа X-37B была начата НАСА в 1999 году. Ее подробности засекречены.

Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США.

Сообщалось, что X-37B — беспилотный аппарат, который предназначен для функционирования на высоте 200–750 км. Его можно использовать для доставки небольших грузов в космос, разведки или для уничтожения спутников.

Последний запуск осуществляла компания миллаирдера Илона Маска SpaceX, которая выиграла соответствующий контракт Пентагона. До этого все запуски секретного проекта осуществляла компания United Launch Alliance ракетой-носителем Atlas V.