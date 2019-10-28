Основная цель географического диктанта - пробудить в людях любопытство, а не загнать в угол сложными вопросами - Шойгу

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Русского географического общества Сергей Шойгу и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов оценили сложность географического диктанта, который написали на главной площадке в МГУ в Москве.

По словам Шойгу, вопросы стали еще интереснее, чем раньше.

"Они стали более познавательными. Мы учитываем увеличение аудитории. Нам, конечно, хочется, чтобы люди еще чуть-чуть побольше узнали, поэтому в сами вопросы закладывается некая познавательная в том числе часть, которая уже при прочтении вопроса дает возможность узнать что-то еще о нашей стране", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что в этом году диктант пишут почти на 6 тыс. площадках в России и за рубежом.

Президент РГО подчеркнул, что основная цель диктанта - пробудить в людях любопытство, а не загнать в угол сложными вопросами.

"Надо, чтобы появилось желание после диктанта что-то полистать, посмотреть, поизучать", - отметил он.

По словам Шойгу, для него самыми сложными оказались вопросы, где надо выстроить последовательность, например субъекты РФ с Юга на Север.

"Вообще вопросы очень все интересные, и если ты не знаешь свою страну, ногами не протопал, то подготовиться за один день невозможно", - отметил президент РГО.

Иванов также рассказал, что некоторые вопросы вызвали сложности, но в целом было очень интересно. Он сравнил этот диктант с прошлогодним.

"В прошлом году было много вопросов, связанных с литературой. Были географические вопросы из каких-то литературных произведений. То есть требовалось знать не только географию, но и литературу. А в этот раз было больше истории", - отметил спецпредставитель президента.

Он рассказал, что у него была шпаргалка, но он ею не пользовался.

"Честно говорю, я ей не пользовался. Мне руководство Минобороны подарило "Атлас офицера", - Иванов продемонстрировал журналистам карманную книгу в бордовой обложке. - Отличная вещь, всем рекомендую. Здесь, действительно, много полезной информации, но сразу я не мог все осилить".

"Мы сделаем для вас электронную версию", - пообещал Шойгу.

В свою очередь, музыкант Сергей Шнуров, который писал диктант впервые, признался, что попытался списать у Шойгу, но не сообщил, насколько удачно.

Пятый географический диктант можно написать на более чем 5,7 тысячи площадок в России и на 109 за рубежом. Впервые в этом году вопросы помимо английского языка переведены на французский. Этот вариант используется на площадке Российского духовно-культурного православного центра в Париже, где его напишут преподаватели и студенты Сорбоннского университета.

Кроме того, на 284 площадках диктант смогут написать слабовидящие.

По данным Минобороны России, в просветительской акции примут участие более 230 тысяч военнослужащих и членов их семей, гражданских служащих и сотрудников министерства.

В 2019 году Географический диктант претерпел изменения. На этот раз вопросы разбиты на две группы. Первая часть - 10 довольно простых вопросов, основанных на общеизвестных фактах. Во вторую часть вошли 30 более сложных вопросов. Чтобы ответить на них, требуется не только эрудиция, но и образное, логическое мышление", - отмечается в сообщении.