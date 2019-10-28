Pakistan Observer (Пакистан): Россия спустила на воду боевой ледокол для защиты национальных интересов в Арктике

Россия в субботу представила в Санкт-Петербурге новейший патрульный корабль ледового класса. Назначение корабля — защита ее национальных интересов России в Арктике. Корабль "Иван Папанин" будет оснащен переносным зенитно-ракетным комплексом, артиллерийской установкой и военным вертолетом.

Россия в субботу представила в Санкт-Петербурге новейший патрульный корабль ледового класса. Назначение корабля - защита ее национальных интересов России в Арктике, сообщило в субботу государственное информационное агентство ТАСС.

Спуск на воду "Ивана Папанина" происходит на фоне стремительного развития России в военно-экономическом аспектах в стратегически важном для нее Арктическом регионе. Ранее в этом месяце более 12 тысяч военнослужащих приняли участие в учениях с использованием ядерного оружия в российской зоне Арктики. Россия также заявила, что получила новые данные, подтверждающие ее территориальные претензии в Арктике.

По словам советника президента Объединенной судостроительной корпорации Виктора Чиркова, ответственной за строительство корабля, "Иван Папанин" уникален благодаря своей универсальности. Корабль сможет использоваться для сопровождения других кораблей через льды, в качестве буксира и сторожевого корабля.

"Мы хотели создать корабль, который сможет обеспечить безопасность нашего флота в Арктике. В то же время он сможет оказать помощь в научных исследованиях. В целом флот будет защищать наши национальные интересы в Арктике", - заявил Чирков.

Корабль будет оснащен переносным зенитно-ракетным комплексом, артиллерийской установкой и военным вертолетом.