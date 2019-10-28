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28.10.2019
Российская газета

Атомные подлодки Северного флота испытают новое оружие

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Источник изображения: U.S. Military/Wikimedia.org

Многоцелевые атомные субмарины "Нижний Новгород" и "Псков" вышли в Норвежское море и приступили к глубоководным погружениям.

В ходе тренировки - она продлится неделю, - экипажи отработают различные виды маневрирования и тактические приемы в широком диапазоне глубин, а также испытают образцы нового вооружения на предмет соответствия заявленным характеристикам.

- Глубоководные погружения будут выполняться подлодками поочередно - в том числе на максимальную глубину, предусмотренную для субмарин данного типа, - сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота. Военные отметили, что выход для испытаний в Норвежское море является обычной практикой для подводников Северного флота, поскольку глубины Баренцева моря не позволяют безопасно выполнять подобные тренировки.

АПЛ "Нижний Новгород" и "Псков" относятся к проекту 945А "Кондор". Это многоцелевые субмарины, но их основная задача - слежение за стратегическими подводными лодками и авианосными группировками противника с целью их гарантированного уничтожения в начале конфликта. "Кондоры" вооружены шестью торпедными аппаратами, приспособленными в том числе для запуска крылатых ракет "Калибр". Предельная глубина погружения подлодок составляет 600 метров.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Продукция
Б-534 Нижний Новгород
Проекты
945 Барракуда
945А Кондор
Калибр КР
СФ
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