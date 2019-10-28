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28.10.2019
Военное обозрение

В СМИ Китая обсудили визит Ту-160 в ЮАР: "Глобальная игра против США"

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В Китае не смогли не отреагировать на появление российских стратегических бомбардировщиков в Южно-Африканской Республике. Речь идёт о ракетоносцах Ту-160, которые несколько дней назад осуществили протяжённый перелёт и приземлились на одном из аэродромов ЮАР.

Источник изображения: topwar.ru

В разделе Surging Новости китайского информационного портала Sohu опубликована статья, в которой разбирается этот визит российских "стратегов" в Южную Африку. Автор, являющийся сотрудником китайского института стран Африки, отмечает, что перелёт Ту-160 из России в ЮАР демонстрирует не только близость двух государств, в том числе и формате БРИКС, но также показывает "желание России вернуть Африку".

Из материала:

Недавно в Сочи состоялся первый российско-африканский экономический форум, и громкий визит президента Путина к лидерам многих африканских стран показал, что Россия делает упор на Африку.

Напомним, что на Африканском континенте в последнее время гораздо активнее России был Китай. В африканском государстве Джибути КНР создала первую зарубежную военную базу. Там же, в Джибути, находится и американская база. Китай активно инвестирует в различные проекты на территории Африки. Теперь проявившаяся активность России на континенте привлекает к себе повышенное внимание со стороны Китая, китайских СМИ и экспертов.

Из материала:

Российских лётчиков Ту-160 очень тепло встретили в ЮАР, что демонстрирует взаимное доверие между Южной Африкой и Россией.

Автор напоминает, что Ту-160 стали осуществлять дальние перелёты и "на задний двор США".

Из материала:

Когда США пытались решить вопрос с Венесуэлой, туда прибыли российские стратегические ракетоносцы. И США почувствовали, что у них на заднем дворе не всё в порядке.

Автор пишет о том, что теперь и ЮАР "даёт опору России в глобальной игре против США".

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Страны
Венесуэла
Джибути
Китай
Россия
США
ЮАР
Продукция
Ту-160
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
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