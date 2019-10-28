ВМС США пополнились еще одним кораблём прибрежной зоны

Военно-морские силы США пополнились еще одним боевым кораблем. В городе Бернс-Харбор штата Индиана прошла церемония ввода в строй корабля прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17). Об этом сообщает командование американского флота.

Источник изображения: topwar.ru

ВМС США ввели в эксплуатацию новейший корабль прибрежной зоны USS "Indianapolis" (LCS 17). Он является семнадцатым кораблем данного класса и девятым типа "Freedom". Корабли прибрежной зоны США выпускаются в двух вариантах: первый (тип "Freedom") представляет собой быстроходный монокорпусный корабль, разработанный корпорацией "Lockheed Martin", второй (тип "Independence") является тримараном, разработанный корпорацией "General Dynamics".

Корабль заложен 18 июля 2016 года на судоверфи Marinette Marine в городе Маринетт штат Висконсин. Спущен на воду 18 апреля 2018 года.

Водоизмещение полное - 3500 тонн. Длина 115,3 метра, ширина 17,5 метра, осадка 3,7 метра. Скорость хода 45 узлов. Двигатели: 2 газотурбинных двигателя Rolls-Royce MT30 36 MW; 2 дизельных двигателя Colt-Pielstick; 4 водомёта Rolls-Royce. Общая мощность 36 МВт.

Дальность плавания заявлена в 3500 миль на 18 узлах. Автономность - 21 день. Экипаж: от 15 до 50 человек основного экипажа, во время развертывания экипаж 75 человек.

На вооружении корабля: Зенитная артиллерия: 11 57-мм АУ BAE Systems Mk 110, ракетное вооружение: 121 ЗРК RIM-116, противолодочное вооружение: Honeywell Mk 50 Torpedo, а также четыре 50-мм пушки, ракетный комплекс тактического назначения с модульной ПУ универсального базирования NETFIRES PAM. Конфигурация вооружения может меняться в зависимости от поставленных задач.

В авиационную группу входят 2 вертолёта MH-60R/S Seahawks и один БПЛА MQ-8 Fire Scout.

Основное назначение - действия в прибрежных водах и мелководных районах моря с целью обеспечения безопасности судоходства в собственной прибрежной зоне, а также в наиболее важных районах морского судоходства.