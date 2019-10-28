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28.10.2019
bmpd.livejournal.com

Защищенные автомобили К53949 "Тайфун-К 4х4" начали поступать на вооружение армии Узбекистана

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Защищенные автомобили К-53949 "Тайфун-К 4х4" начали поступать на вооружение узбекской армии

Как сообщается в репортаже государственной телерадиокомпании Узбекистана подразделения Юго-Западного особого военного округа вооруженных сил Республики Узбекистан получили партию новых защищенных автомобилей К-53949 "Тайфун-К 4х4".

Бронеавтомобили собираются на мощностях предприятия ООО "UzAuto TRAILER".

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  • В новости упоминаются
Страны
Узбекистан
Продукция
КамАЗ-53949
Тайфун-К
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Тайфун
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