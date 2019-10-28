Войти
28.10.2019
Lenta.ru

Россия на "титановых истребителях" испытает новое глубоководное оружие

411
0
+1
Источник изображения: Фото: DoDMedia / Wiki

Атомные подводные лодки (АПЛ) "Нижний Новгород" и субмарина Б-336 "Псков" проекта 945А "Кондор" Северного флота (СФ) в Норвежском море начали отрабатывать глубоководные погружения, в ходе которых предполагается провести испытания перспективного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин, а также испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленным промышленностью характеристикам", — говорится в пресс-релизе СФ.

Там же отмечается, что погружения будут проводиться поочередно, однако не на максимальную глубину, что объясняется условиями соседнего Баренцева моря.

В июле в Баренцевом море потерпела аварию российская атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая, согласно версии Минобороны, занималась проведением батиметрических измерений.

В декабре 2015 года сообщалось о возвращении Б-336 "Псков" в состав СФ.

АПЛ проекта 945А "Кондор" отличаются титановым корпусом, позволяющим опускаться на глубину до 600 метров. По уровню шумности и создаваемым магнитным полям субмарины считались самыми малозаметными в СССР. Среди прочих вооружений подлодки могут переносить крылатые ракеты С-10 "Гранат".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Продукция
Б-336 Псков
Проекты
945 Барракуда
945А Кондор
СФ
Похожие новости
11.01.2016
Военная техника, вошедшая в строй ВС РФ в 2015 г.
29.12.2015
В состав Северного флота вернули титановый подводный истребитель
16.12.2013
Гендиректор "Звездочки": на ремонт идут подлодки даже с Тихого океана
10.12.2013
Атомная подводная лодка Севфлота "Нижний Новгород" вернулась в базу из дальнего похода
06.03.2013
Россия восстановит титановые подводные лодки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.10 20:59
  • 2
За последние два года США экспортировали оружия на сумму более 110 миллиардов долларов
  • 28.10 20:57
  • 1
Четыре страны НАТО создают региональное командование специальных операций
  • 28.10 20:54
  • 1
Арктическая мотострелковая бригада Северного флота провела учения в Заполярье
  • 28.10 20:47
  • 27
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 28.10 20:38
  • 0
"История не щадит двоечников". Доказательства в 1939 году.
  • 28.10 20:14
  • 33
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 28.10 19:55
  • 11
"Заберем Калининград": НАТО моделирует войну с Россией
  • 28.10 18:57
  • 4
Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт "Молот"
  • 28.10 18:30
  • 31
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 28.10 16:32
  • 1
Источник: для модуля МКС "Наука" изготовят новые топливные баки вместо засоренных стружкой
  • 28.10 16:25
  • 1
От "Ласточки" до лампочки
  • 28.10 16:18
  • 3
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 28.10 15:54
  • 9
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 28.10 15:50
  • 0
1,5 минуты того как танк Меркава сам себя ослепляет своим же выхлопом и нагревает себя снаружи
  • 28.10 15:29
  • 81
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами