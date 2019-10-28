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28.10.2019
Интерфакс-АВН

Две российские атомные подводные лодки испытают вооружение в Норвежском море

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АПЛ "Псков"
Многоцелевая атомная подводная лодка «Псков» проекта 945А «Кондор» у пирса в бухте Ара. 2006 год.
Источник изображения: С. Кузнецов / www.submarina.org

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Экипажи многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) "Нижний Новгород" и "Псков" приступили к отработке задач глубоководных погружений в Норвежском море, будет испытано новое оружие, сообщил в субботу Северный флот.

"В ходе глубоководных погружений будут испытаны отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам", - говорится в сообщении флота, поступившем в "Интерфакс".

Согласно сообщению, глубоководные погружения будут выполняться экипажами АПЛ поочередно, "в том числе, на максимальную глубину, предусмотренную для подводных лодок данного типа". "В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Проекты
СФ
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