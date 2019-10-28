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28.10.2019
Газета.ru

Крадут нефть у Сирии: Россия раскрыла бизнес Пентагона

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Минобороны РФ обвинило Пентагон США в контрабанде нефти из Сирии

Пентагон с помощью частных военных компаний на бензовозах компании Sadcup крадет принадлежащую правительству Сирии нефть и вывозит в другие страны - заявило Минобороны России. Ведомство представило также доказательства своих слов - фотоснимки со спутников. Ежемесячная выручка этого "частного бизнеса" американских госслужб превышает $30 млн.

Военные США продолжают попытки удержания под своим контролем ряда территорий в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии для вывоза нефти на переработку в другие государства - доказательства этого представило Министерство обороны РФ.

Российское военное ведомство обнародовало фотоснимки со спутников, на которых видно, как бензовозы под защитой американских военных и сотрудников частных военных компаний массово вывозят углеводороды из Сирии, передает НСН.

При этом в Москве напомнили о словах главы Пентагона Марка Эспера, уверяющего, что целью нахождения группировки американских военнослужащих на востоке Сирии является якобы "предотвращение доступа ИГ (террористическая организация, запрещена в России) к нефтяным полям".

"Абсолютно все находящиеся на территории Сирии углеводородные залежи и другие полезные ископаемые принадлежат не террористам ИГ, и тем более не "американским защитникам от террористов ИГ", а исключительно Сирии", - говорится в комментарии Минобороны.

Поэтому - указали в министерстве - таких задач для Пентагона, как "защита нефти в Сирии", не может быть по определению, передает ФАН.

"То, чем сейчас занимается Вашингтон - захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом", - пояснили в Москве.

Российские военные также указали, что при недостаточности уровня защищенности нефтяных караванов, на их защиту готовы привлекаться силы специальных операций и даже Военно-воздушные силы США.

Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией Sadcup, созданной при так называемой "Автономной администрации Восточной Сирии". А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США.

"С учетом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет $38, ежемесячная выручка этого "частного бизнеса" американских государственных служб превышает $30 млн", - сообщает Минобороны.

Накануне Пентагон сообщил, что собирается направить на северо-восток Сирии дополнительные силы, чтобы защитить находящиеся там нефтяные месторождения от боевиков ИГ.

"США намерены укрепить свои позиции в координации с партнерами из СДС (Сирийские демократические силы - "Газета.Ru") на северо-востоке Сирии дополнительными военными силами и средствами и не допустить, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию игроков", - сказал представитель ведомства.

В минобороны США сообщили, что установление контроля над нефтяными объектами в Сирии - одно из крупнейших достижений Вашингтона и его союзников, поскольку раньше месторождения были важнейшим источником доходов боевиков.

Американский лидер Дональд Трамп днем ранее пообещал в своем Twitter, что власти США не позволят террористам "Исламского государства" вернуть контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке САР.

"Нефтяные месторождения, о которых шла речь в моем вчерашнем выступлении о Турции и курдах, удерживались ИГ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГ завладеть ими!" - заявил глава Белого дома.

Стоит отметить, что еще в июне нынешнего года мирные жители города Аль-Сувар провинции Дейр-эз-Зор жаловались, что живут в полной темноте почти месяц, поскольку гигантские генераторы перестали работать из-за того, что курдские отряды самообороны (SDF), поддержанные американцами, лишили город топлива.

По словам местных жителей, дизельное топливо на заправочных станциях компании Sadcup к северу от города Дейр-эз-Зор было монополизировано рядом влиятельных личностей, а затем украдено и вывезено.

В России придерживаются мнения, что все иностранные военные должны покинуть Сирию, поскольку легитимно в этой стране находятся только российские подразделения, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что конечная цель РФ - полный вывод любых иностранных вооруженных сил с территории САР.

"Это позиция, которую разделяют и Москва, и Дамаск. Эта цель является приоритетной в конечном итоге после полного политического урегулирования", - сказал он.


Рафаэль Фахрутдинов

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