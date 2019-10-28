Американцы продолжают заниматься нефтяным бандитизмом в Сирии

Российское военное ведомство получило подтверждения того, что Пентагон контролировал и по сей день продолжает отслеживать добычу нефти на территории Сирии, а также ее транспортировку за пределы республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Министерство представило снимки космической разведки, на которых изображены автоцистерны с нефтью, уходящие с территории Сирии под охраной военнослужащих Сил специальных операций (ССО) США и сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК).

Как подчеркнул Конашенков, сирийская нефть и до, и после разгрома террористов запрещенного в РФ "Исламского государства" в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии.

Эта публикация стала ответом на заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американская армия укрепляет позиции в сирийском Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.

Конашенков указал на то, что американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии. По его словам, то, чем сейчас занимается Вашингтон, - а именно захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии - "является, попросту говоря, - международным государственным бандитизмом".

Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что "ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве, - нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск, - по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и её народа".