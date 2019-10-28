Минобороны обвинило США в бандитизме за вывоз нефти из Сирии

Соединенные Штаты занимаются "международным государственным бандитизмом", удерживая под своим контролем нефтяные месторождения на востоке Сирии. Об этом заявил в субботу, 26 октября, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Этим США занимаются вместо борьбы с терроризмом, отметил он. "То, чем сейчас занимается Вашингтон, — захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии — является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом", — цитирует его "РИА Новости".

Причина такой деятельности, как отметил Конашенков, "лежит далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом". По его словам, ни в законах США, ни в международном праве нет законной задачи для американских войск по охране углеводородных залежей Сирии от самой республики и ее народа.

Нефтяные месторождения принадлежат только Сирийской Арабской Республике, подчеркнул он.

Также Минобороны России опубликовало снимки космической разведки о продолжении и после разгрома террористов ИГ (запрещена в РФ) добычи американцами нефти в Сирии и ее вывозе с территории государства.

Так, на снимке нефтесборного пункта Даман в 42 км восточнее провинции Дейр-эз-Зор от 23 августа этого года зафиксировано скопление автомобильной техники. Среди 90 единиц транспорта были 23 бензовоза.

В пятницу глава Пентагона Марк Эспер заявил о намерении Вашингтона в ближайшее время принять меры для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям.

В тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг назвал текущую ситуацию на севере Сирии неустойчивой и призывал принять долговременные международные меры для долгосрочного урегулирования.