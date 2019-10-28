США не вправе заниматься охранной деятельностью на месторождениях нефти в Сирии - Минобороны

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии, заявил журналистам в пятницу официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"То, чем сейчас занимается Вашингтон, - захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, является, попросту говоря, - международным государственным бандитизмом", - сказал генерал.

Так он прокомментировал пятничное заявление шефа Пентагона о том, что американская армия укрепляет позиции в сирийском Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.

Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что "ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве, - нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск, - по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и её народа".