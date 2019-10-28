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28.10.2019
ТАСС

Исполнительный директор Роскосмоса Крикалев вручил орден Дружбы экс-директору NASA Болдену

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Элон Маск и Чарльз Болден
Генеральный директор SpaceX и главный конструктор Элон Маск (слева) и директор НАСА Чарльз Болден общаются с сотрудниками после первой успешной миссии частной компании, совершенной на Международную космическую станцию, на объекте SpaceX. Хоторн, Калифорния. 14 июня 2012 года.
Источник изображения: NASA

Сергей Крикалев и Чарльз Болден вместе участвовали в полете STS-60 - первой совместной российско-американской миссии на корабле многоразового использования шатт в 1994 году

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев вручил в пятницу орден Дружбы бывшему шефу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Чарльзу Болдену. Церемония состоялась на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.

Крикалев и Болден, которые вместе участвовали в полете STS-60 - первой совместной российско-американской миссии на корабле многоразового использования шатт в 1994 году - присутствовали на панельной дискуссии с астронавтами и космонавтами в рамках конгресса.

"В ходе Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне российский космонавт и исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Крикалев вручил орден Дружбы бывшему администратору NASA Болдену", - сообщила пресс-служба посольства России в США.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
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