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28.10.2019
bmpd.livejournal.com

Для Пограничной службы ФСБ России будут построены два ледокольных патрульных корабля проекта 23550

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Как сообщил веб-ресурс Mil.Press FlotProm , для пограничного управления ФСБ России построят два многоцелевых патрульных ледокола проекта 23550. Об этом сообщил генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков, отвечая на вопрос корреспондента Mil.Press FlotProm после церемонии спуска на воду 25 октября 2019 года головного корабля "Иван Папанин" проекта 23550.

Спущенный на воду на АО "Адмиралтейские верфи" головной строящийся для ВМФ России многофункциональный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550. Санкт-Петербург, 25.10.2019 (с) Александр Демьянчук / ТАСС

Александр Бузаков уточнил, что строить корабли будут на Выборгском судостроительном заводе. Также он сообщил, что проект кораблей для ФСБ будет отличаться от проекта головного ледокола "Иван Папанин".

Со стороны bmpd напомним, что 25 апреля 2016 года Министерством обороны Российской Федерации был подписан контракт с АО "Адмиралтейские верфи" на строительство серии из двух первых многофункциональных патрульных кораблей ледового класса проекта 23550 (шифр "Арктика") для ВМФ России.

Строительство головного корабля "Иван Папанин" с заводским номером 02460 по данному контракту было начато на "Адмиралтейских верфях" в сентябре 2016 года, церемония официальной закладки была произведена 19 апреля 2017 года, а спуск на воду - 25 октября 2019 года. По пересмотренным условиям контракта головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" будет передан в состав ВМФ России только в 2023 году. Закладка второго патрульного корабля "Николай Зубов", изначально намечавшаяся на весну 2018 года, будет произведена только в 2020 году со сроком его сдачи в 2024 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
20385
23550
Арктика
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