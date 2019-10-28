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28.10.2019
Военно-промышленный курьер

Евротанк – будущее его в тумане

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Источник изображения: vpk-news.ru

Появление "танка будущего" все еще под вопросом из-за позиции бундестага и жадности подрядчиков

Модернизационный ресурс основных боевых танков Западного блока близок к исчерпанию. Они, конечно, еще вполне боеспособны, особенно с учетом постоянных усовершенствований и превосходят многие ОБТ других стран по совокупности боевых характеристик. Однако улучшать эти машины дальше скоро станет невозможно, а время не стоит на месте. Ведущим военным державам Запада необходимы "танки будущего", не только отвечающие всем сегодняшним требованиям и запросам, но и имеющие большой потенциал для внесения последующих изменений.  А потребность  в изменениях неизбежно возникнет в связи с появлением новых технологий и вооружений.

Но создание перспективного танка, способного сохранить актуальность в течение нескольких десятилетий, дело непростое и довольно дорогое даже для богатых стран. Исходя из этого, ведущие страны ЕС – Франция и Германия, решили консолидировать свои усилия по созданию перспективного ОБТ, уже прозванного "евротанком".

Проект MGCS (Main Ground Combat System) – "основная наземная боевая система" - предполагает создание ОБТ для замены как немецких танков Leopard-2, так и французского AMX-56 Leclerc. Во многом эта программа представляет собой глубокую модернизацию танка Leopard 2.

В проекте могут принять участие и рассчитывают на это крупные военно-промышленные корпорации Krauss-Maffei Wegmann, Nexter и Rheinmetall.

Однако между потенциальными партнерами почти сразу возникли значительные противоречия, как сообщает французское издание La Tribune. Споры, в частности, идут относительно долей в разработке и производстве потенциальных участников консорциума. Другой проблемой является крайне жесткая позиция Берлина по поводу экспорта вооружений и технологий странам, участвующим в войнах.

На этой почве уже имели место неприятные для Парижа ситуации, когда Германия добивалась отказа от поставок в эти страны французского оружия, в котором использовались немецкие комплектующие (отказаться от них ВПК Франции не может).

Но помимо разногласий между Парижем и Берлином, есть еще и внутренние трения между немецкими участниками проекта. Так, если первоначальные франко-германские договоренности предлагали разделить постройку в соотношении 50% для Nexter, 25% для Krauss-Maffei и 25% для Rheinmetall, то обе немецкие корпорации принялись оспаривать равные доли, претендуя на большее.

Из-за этих разногласий немецких участников в распределении их долей программа была заблокирована Бундестагом. В настоящий момент, сообщает La Tribune, уже подготовлен текст компромиссного соглашения, которое вскоре должно быть заключено между тремя подрядчиками проекта. И тогда единственным препятствием для начала работ станет немецкий парламент, который должен будет снять мораторий и одобрить достигнутые договоренности.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",

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Страны
Германия
Франция
Продукция
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Leopard-2
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Компании
Krauss-Maffei
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Проекты
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