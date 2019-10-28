"Швабе" заявил о готовности активно делиться компетенциями в области медтехники с африканскими странами

Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Руководители холдинга "Швабе" на прошедшем в Сочи саммите "Россия-Африка" приняли участие в дискуссиях по развитию современной медицины на африканском континенте, сообщает пресс-служба холдинга.

"Заместитель гендиректора "Швабе" по развитию систем продаж маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин выступил на двух площадках мероприятия: "Драйверы развития национальных систем здравоохранения" и "Телемедицина. Как цифровые технологии изменят облик систем здравоохранения в странах Африки?", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По словам Ожгихина, "Швабе" имеет большой опыт работы в РФ, предприятия холдинга участвуют в реализации ряда нацпроектов, в том числе "Здравоохранение", где номенклатура медизделий насчитывает около 200 наименований, а география поставок охватывает все субъекты нашей страны.

"Несмотря на то, что опыт сотрудничества со странами Африки у нас также имеется, мы только начинаем полноценно работать с этим континентом и готовы активно делиться компетенциями с зарубежными партнерами", - сказал Ожгихин.