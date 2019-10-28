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28.10.2019
Lenta.ru

Раскрыт налет первого Ту-22М3М

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Источник изображения: Кадр: Телеканал Звезда / YouTube

Первый стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М к настоящему времени в рамках заводских испытаний совершил 18 успешных полетов, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, полеты проводились в светлое и темное время суток, а еще несколько таких мероприятий запланировано провести до конца года. Также к этому времени к летным испытаниям должен приступить второй Ту-22М3М.

Собеседник добавил, что в случае успешных испытаний первого Ту-22М3М такой самолет в конце 2020 года может начать проходить государственные испытания на аэродроме в Ахтубинске (Астраханская область).

Первый полет Ту-22М3М совершил в декабре 2018 года в Казани. Выкатка ракетоносца-бомбардировщика состоялась в августе того же года.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.

До уровня Ту-22М3М планируется модернизировать около 30 самолетов Ту-22М3. Обновленные машины получат современное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. В перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса "Кинжал", дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.

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Страны
Сирия
Продукция
Кинжал ЗРК
Ту-22М
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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