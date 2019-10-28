Более чем в 40 субъектах РФ до конца года будет обеспечено взаимодействие ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" с Системой-112

Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС - К концу 2019 года постоянное информационное взаимодействие ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" с Системой-112 будет обеспечено еще в 10 субъектах РФ - на территории Сахалинской, Ярославской, Магаданской и Рязанской областей, Камчатского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Чечни, Северной Осетии и Удмуртии, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС".

"Общее количество таких регионов достигнет 41, из них в 21 субъекте РФ постоянное информационное взаимодействие системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и Системы-112 было реализовано в течение 2019 года. На этой неделе состоялся запуск в промышленную эксплуатацию Системы-112 на территории Ненецкого автономного округа, Камчатского края и Сахалинской области", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По информации пресс-службы, также ожидается, что к концу года завершатся автономные испытания информационного взаимодействия систем еще в 32 субъектах.

Организация взаимодействия ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и Систем-112 субъектов РФ - важнейшее мероприятие, направленное на обеспечение автоматизированного взаимодействия систем в целях сокращения времени передачи информации об экстренных вызовах в экстренные оперативные службы и снижения тяжести последствий при дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах, отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, автоматизация процессов позволяет минимизировать время на передачу информации о ДТП или ином происшествии, а также о месте и характере происшествия в экстренные оперативные службы и установить голосовое соединение с пострадавшим транспортным средством, что повышает скорость реагирования и выезда экстренных служб. Это особенно актуально в местах значительного удаления от населенных пунктов, а также при тяжелых ДТП, когда пострадавшие могут находиться без сознания или в шоковом состоянии.

Учитывая, что система "ЭРА-ГЛОНАСС" введена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 г. и готова к реализации постоянного информационного взаимодействия, необходимым условием сопряжения двух систем является ввод Системы-112 в субъектах РФ в промышленную эксплуатацию.