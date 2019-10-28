Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

По его словам, Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России.

"На этом фоне ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран", – приводит его слова РИА "Новости".

Министр отметил, что обстановка на Западном стратегическом направлении "остается напряженной". НАТО продолжает наращивать боевой потенциал, усиливает свое военное присутствие, размещает дополнительные воинские контингенты и наступательные вооружения в Европе. Кроме того, значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности, указал Шойгу.

Россия вынуждена принимать меры ответного характера, сказал он. "В этих целях наращиваем потенциал наших войск, осуществляем их плановое перевооружение", – добавил министр. Основное внимание, по его словам, уделяется развитию региональной группировки войск России и Белоруссии, совместной оперативной и боевой подготовке, а также формированию действенной нормативной правовой базы.

Шойгу уверен, что приоритетами России и Белоруссии "должны стать сотрудничество в развитии вооруженных сил, согласованная политика в области обороны и взаимное использование военной инфраструктуры".

Кроме того, Шойгу заявил, что выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) грозит обернуться гонкой вооружений в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона

Ольга Никитина