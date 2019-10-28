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28.10.2019
Известия.ru

Норвежский лоукостер опроверг сообщения РБК о покупке SSJ-100

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle ведет переговоры с властями России и "Гражданскими самолетами Сухого" (ГСС) о поставке самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), но никаких соглашений не подписано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы авиаперевозчика Астрид Маннион-Гибсон в пятницу, 25 октября.

"Мы можем подтвердить, что проводили встречи с российскими властями и производителем SSJ, но не подписывали никаких соглашений", — сказала она.

О том, что Norwegian Air Shuttle заключил меморандум с ГСС о поставке 40 самолетов SSJ-100 ранее сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к разным сторонам сделки, и источник, знакомый с условиями сделки.

Отмечалось, что поставка будет происходить в два этапа: на первом 10 самолетов получит в лизинг аргентинская "дочка" Norwegian Air, а потом еще 30 — головная компания. Собеседники агентства утверждали, что авиакомпания также просит предоставить ей возможность летать по транссибирскому маршруту и скидки на оплату таких полетов.

Речь идет о рейсах из Европы в Китай, Японию, Южную Корею, Индию и на Филиппины. Этот самый короткий маршрут из Западной Европы в Японию и Юго-Восточную Азию. Экономия на рейсе туда-обратно при его использовании составляет около четырех-пяти часов, или $80 тыс.

Норвежский лоукостер несколько лет безуспешно добивается разрешения на полеты по этому маршруту, рассказал РБК источник, близкий к перевозчику.

По данным РБК, средняя каталожная стоимость лайнера Sukhoi Superjet на 2018 год составляла $50,5 млн, то есть 40 самолетов обошлись бы норвежской стороне в $2 млрд.

Sukhoi Superjet 100 — это российский ближнемагистральный самолет, способный летать на расстояние до 4,6 тыс. км и рассчитанный на перевозку 98 пассажиров. 15 сентября глава "Ростеха" Сергей Чемезов допустил ребрендинг этой модели самолета, отметив важность ухода от зависимости от иностранных комплектующих. 27 сентября в ГСС рассказали ТАСС, что в рамках комплексной модернизации лайнера его могут переименовать.

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