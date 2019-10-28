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28.10.2019
ЦАМТО

Бахрейн намерен приобрести фрегат класса "Оливер Хазард Перри" из состава ВМС США – DSCA

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Фрегат типа Oliver Hazard Perry
Фрегат типа Oliver Hazard Perry.
Источник изображения: PHC Francavillo, U.S. Navy / wikimedia.org

ЦАМТО, 25 октября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" фрегата (FFG-49) "Роберт Дж. Брэдли" класса "Оливер Хазард Перри" после проведения его модернизации. Полная стоимость соглашения может составить 150 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 22 октября.

Правительство Бахрейна обратилось к США с запросом о модернизации и передаче фрегата (FFG-49) "Роберт Дж. Брэдли" класса "Оливер Хазард Перри", поставке запасных частей, услуг поддержки, обучения, технической документации и других соответствующих элементов логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и усилит обороноспособность важного союзника на Ближнем Востоке. Кроме того эта продажа согласуется с инициативами США по обеспечению ключевых союзников в регионе системами, которые улучшат взаимодействие с ВС США и повысят безопасность.

Как отмечается в уведомлении, в рамках программы будет восстановлен (стоимость этих работ оценена в 150 млн. долл.) фрегат (FFG-49) "Роберт Дж. Брэдли" класса "Оливер Хазард Перри" (сам корабль передается безвозмездно в соответствии с Законом об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 ф.г.).

Агентство DSCA напоминает, что ВМС Бахрейна уже эксплуатирует корабль класса "Оливер Хазард Перри", поэтому не испытают затруднений при принятии новых систем на вооружение.

Основной подрядчик восстановления корабля пока не выбран.

Данное уведомление о потенциальной продаже направляется в соответствии с законодательством США и не означает, что контракт будет обязательно подписан.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
США
Проекты
Oliver Hazard Perry
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